Необходимо создать видео в Cinema 4D. Коротко о задаче: Заставка в высоком разрешении. Космос, взрыв ядра далекой вселенной. Из эпицентра катастрофы в направление к земле ...
Озвучить видео на 15 секунд.
Добрый день Илья! Нужно озвучить видео на 15 секунд. Ожидаю от вас ответа. Нужно максимально оперативно. После вашего ответа скину видео и текст.
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