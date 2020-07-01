Озвучить видео на 15 секунд.

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Завершен1 заявка286 просмотров

Добрый день Илья! Нужно озвучить видео на 15 секунд. Ожидаю от вас ответа. Нужно максимально оперативно. После вашего ответа скину видео и текст.

5 лет назад
Illia_Kovalenko
25 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

SavinStudio
Илья 
31 год
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$3
1 день
Работа была выполнена в срок и очень качественно! Определенно рекомендую Илью к сотрудничеству!
Сотрудничество на высшем уровне! Рекомендую.

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SavinStudio
Илья 
31 год
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад

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