Монтаж видео в Ютуб

$1190
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт53 заявки1163 просмотра

Разрабатываю свой канал на Ютубе. Тема – обработка фото в Инстаграм. 

Основные задачи данного продукта: показать человеку как сделать креативные фото в Инстаграм; развлекательная основа прилагается 

Основные пользователи – пользователи Инстаграмма всех возрастов 

Результат работы я буду оценивать по уникальности выполнения, по качеству(HD), быстроте выполнения, частота – 3 раза в неделю, умение пользоваться эффектами

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