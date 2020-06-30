Цветокоррекция футажей для стоков

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Закрыт17 заявок636 просмотров

У нас есть большое количество отснятого с квадрокоптераматериала. (около 2000 шотов) Материал смонтирован и подготовлен к покраске в

Давинчи 15. (Футажи предназначены для стоков) Нужно покрасить 40 шотов

продолжительностью около 10 мин. Образец прилагается.  При удачном опыте сотрудничества красим всео стальное. 

Интересует:

1)   стоимость покраски. 40 шотов.

2)   время покраски 40 шотов

3)   величина скидки при прокраске остального объема.

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