Необходимо создать видео в Cinema 4D. Коротко о задаче: Заставка в высоком разрешении. Космос, взрыв ядра далекой вселенной. Из эпицентра катастрофы в направление к земле ...
Цветокоррекция футажей для стоков
У нас есть большое количество отснятого с квадрокоптераматериала. (около 2000 шотов) Материал смонтирован и подготовлен к покраске в
Давинчи 15. (Футажи предназначены для стоков) Нужно покрасить 40 шотов
продолжительностью около 10 мин. Образец прилагается. При удачном опыте сотрудничества красим всео стальное.
Интересует:
1) стоимость покраски. 40 шотов.
2) время покраски 40 шотов
3) величина скидки при прокраске остального объема.
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