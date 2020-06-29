Нужен full stack developer PHP + JS. Нужно написать видеоплеер.

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрытнет заявок457 просмотров

Нужно написать видеоплеер который сможет менял видео файлы с лейзи лоудом и сменой качеством, если у человека слабый интернет начиналось качество хуже. Как только лейзи прогрузит норм данных переключать на нормальное качество.

Есть платформа getcourse, в ней страница с программами тренировок, при клике на конкретное упражнение, нужно сделать чтобы открывалось видео плеер. Видео подтягиваются с другого сервера. http://joxi.ru/vAWPNYotq9bPer http://joxi.ru/52aPLQDtbMK74m

Getcourse - платформа конструктор (http://joxi.ru/gmvy5eNivkYl3r)

JavaScriptPHP
5 лет назад
guest_15934392663675
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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