Рекламный ролик работ художника

У нас есть большое количество отснятого с квадрокоптераматериала. (около 2000 шотов) Материал смонтирован и подготовлен к покраске в Давинчи 15. (Футажи предназначены для стоков) Нужно покрасить 40 шотов продолжительностью около 10 мин. Образец ...