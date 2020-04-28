Необходимо написать инструкцию по простой подготовке видео для размещения в инстаграм. Что надо сделать: 1 Вариант: наложить изображение (иконку) на видео, которая исчезает через 8 сек ...
Видеомонтаж16 заявок
Закрыт
5 лет назад
Необходимо написать инструкцию по простой подготовке видео для размещения в инстаграм. Что надо сделать: 1 Вариант: наложить изображение (иконку) на видео, которая исчезает через 8 сек ...
Добрый день, необходимо сделать следующие задачи: 1) Исправить подёргивание при смене изображений в слайдшоу, почистить в css этот класс от лишнего, настроить адаптивную высоту для слайдшоу 85% от высоты экрана (телефона) ...
Необходимо установить адаптивный слайдер с фильтрациями в мобильную версию сайта. Сделаны все макеты под основные разрешения (только телефоны). Схема во вложении. Сайт на html без админки. Подробное ТЗ здесь: https://www.figma.com/file/9HjsqXxktvR77w9slQEOPB/%D0%A1%D0%9B%D0%90%D0%99%D0%94%D0%95%D0%A0