Необходимо установить адаптивный слайдер с фильтрациями в мобильную версию сайта. Сделаны все макеты под основные разрешения (только телефоны). Схема во вложении. Сайт на html без админки. Подробное ТЗ здесь: https://www.figma.com/file/9HjsqXxktvR77w9slQEOPB/%D0%A1%D0%9B%D0%90%D0%99%D0%94%D0%95%D0%A0