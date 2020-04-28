it-sao

Антон it-sao

 
35 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Исправить ошибки

    $15

    Добрый день, необходимо сделать следующие задачи: 1) Исправить подёргивание при смене изображений в слайдшоу, почистить в css этот класс от лишнего, настроить адаптивную высоту для слайдшоу 85% от высоты экрана (телефона) ...

    CSS
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Слайдер c фильтрами в моб версию

    Необходимо установить адаптивный слайдер с фильтрациями в мобильную версию сайта. Сделаны все макеты под основные разрешения (только телефоны). Схема во вложении. Сайт на html без админки. Подробное ТЗ здесь: https://www.figma.com/file/9HjsqXxktvR77w9slQEOPB/%D0%A1%D0%9B%D0%90%D0%99%D0%94%D0%95%D0%A0

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

Отзывы фрилансеров

Stanislav_Chyrva
Станислав 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Исправить ошибки
CSS
Оплата произведена моментально, все четко по ТЗ! Идеальный заказчик )
Прекрасный результат, большое спасибо! Задание по исправлению ошибок в работе сайта выполнено в течение нескольких часов!
Ответный отзыв
Stanislav_Chyrva
Станислав 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$75
10 баллов
5 лет назад
Слайдер c фильтрами в моб версию
HTML
Прекрасный заказчик. Вся коммуникация прошла идеально!
Очень профессиональный и компетентный исполнитель, понимает с полу-слова, всё подробно объясняет, быстро выполнил специфическую задачу, за которую боялись браться многие "профи" ссылаясь на невозможность качественного функционирования проекта. Рекомендую данного исполнителя!
Ответный отзыв