Stanislav_Chyrva

Станислав Stanislav_Chyrva

 
35 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Чистый, валидный и понятный HTML, CSS, JS. Выполняю в сроки, комментирую код, всегда на связи. Вы искали именно меня!

Главное о себе:

Люблю профессионалов своего дела и сам стремлюсь к максимальному профессионализму. Соблюдаю сроки, наслаждаюсь чистым оптимизированным и упорядоченным кодом.  Получаю удовольствие от чувства выполненной максимально качественно выполненной задачи.  Предпочитаю заказчика, который ставит конкретные задачи, схватываю на лету, понимаю с полуслова )

Образование:

  • Высшее техническое - Национальный Криворожский Технический Университет, системы управления автоматикой и компьютеризация.
  • Колледж IT - технологий DAN-IT
Технологии:

  • HTML5, CSS3, JS, jQuery (предпочтение отдаю pure JS)
  • Кроссбраузерность.
  • Резиновая и адаптивная верстка.
  • SASS/SCSS
  • GulpJS
  • Git
Особенности
  • Чистый и упорядоченный код, использование стандарта ЕS6
  • Оптимизированные и проверенные на валидаторах алгоритмы и верстка.
  • Использование SEO-принципов в верстке.
  • Оптимизация изображений.
  • Комментарии.
Работа, сделанная качественно и в срок - это непоколебимый принцип!

Мои контакты:

e-mail: [email protected]

Telegram: @stanislav_chyrva - https://t.me/stanislav_chyrva

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Отзывы заказчиков

it-sao
Антон 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Исправить ошибки
CSS
Прекрасный результат, большое спасибо! Задание по исправлению ошибок в работе сайта выполнено в течение нескольких часов!
Оплата произведена моментально, все четко по ТЗ! Идеальный заказчик )
Ответный отзыв
it-sao
Антон 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$75
10 баллов
5 лет назад
Слайдер c фильтрами в моб версию
HTML
Очень профессиональный и компетентный исполнитель, понимает с полу-слова, всё подробно объясняет, быстро выполнил специфическую задачу, за которую боялись браться многие "профи" ссылаясь на невозможность качественного функционирования проекта. Рекомендую данного исполнителя!
Прекрасный заказчик. Вся коммуникация прошла идеально!
Ответный отзыв