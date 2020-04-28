Чистый, валидный и понятный HTML, CSS, JS. Выполняю в сроки, комментирую код, всегда на связи. Вы искали именно меня!
Главное о себе:
Люблю профессионалов своего дела и сам стремлюсь к максимальному профессионализму. Соблюдаю сроки, наслаждаюсь чистым оптимизированным и упорядоченным кодом. Получаю удовольствие от чувства выполненной максимально качественно выполненной задачи. Предпочитаю заказчика, который ставит конкретные задачи, схватываю на лету, понимаю с полуслова )
Образование:
- Высшее техническое - Национальный Криворожский Технический Университет, системы управления автоматикой и компьютеризация.
- Колледж IT - технологий DAN-IT
- HTML5, CSS3, JS, jQuery (предпочтение отдаю pure JS)
- Кроссбраузерность.
- Резиновая и адаптивная верстка.
- SASS/SCSS
- GulpJS
- Git
- Чистый и упорядоченный код, использование стандарта ЕS6
- Оптимизированные и проверенные на валидаторах алгоритмы и верстка.
- Использование SEO-принципов в верстке.
- Оптимизация изображений.
- Комментарии.
Мои контакты:
e-mail: [email protected]
Telegram: @stanislav_chyrva - https://t.me/stanislav_chyrva
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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
5 лет назад
CSS
Прекрасный результат, большое спасибо! Задание по исправлению ошибок в работе сайта выполнено в течение нескольких часов!
Ответный отзыв
Оплата произведена моментально, все четко по ТЗ! Идеальный заказчик )
$75
10 баллов
5 лет назад
HTML
Очень профессиональный и компетентный исполнитель, понимает с полу-слова, всё подробно объясняет, быстро выполнил специфическую задачу, за которую боялись браться многие "профи" ссылаясь на невозможность качественного функционирования проекта. Рекомендую данного исполнителя!
Ответный отзыв
Прекрасный заказчик. Вся коммуникация прошла идеально!