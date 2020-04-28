Чистый, валидный и понятный HTML, CSS, JS. Выполняю в сроки, комментирую код, всегда на связи. Вы искали именно меня!

Главное о себе:

Люблю профессионалов своего дела и сам стремлюсь к максимальному профессионализму. Соблюдаю сроки, наслаждаюсь чистым оптимизированным и упорядоченным кодом. Получаю удовольствие от чувства выполненной максимально качественно выполненной задачи. Предпочитаю заказчика, который ставит конкретные задачи, схватываю на лету, понимаю с полуслова )

Образование:

Высшее техническое - Национальный Криворожский Технический Университет, системы управления автоматикой и компьютеризация.

Колледж IT - технологий DAN-IT

HTML5, CSS3, JS, jQuery (предпочтение отдаю pure JS)

Кроссбраузерность.

Резиновая и адаптивная верстка.

SASS/SCSS

GulpJS

Git

Чистый и упорядоченный код, использование стандарта ЕS6

Оптимизированные и проверенные на валидаторах алгоритмы и верстка.

Использование SEO-принципов в верстке.

Оптимизация изображений.

Комментарии.

Мои контакты:

e-mail: [email protected]

Telegram: @stanislav_chyrva - https://t.me/stanislav_chyrva