Видео ролик по товару, на основе примера

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен15 заявок745 просмотров

Нужно создать видео ролики по товару

Вот в таком стиле https://www.youtube.com/watch?v=1M_vkD3gAvg

Один ролик - один товар

Товары данного производителя,  почти все одинаковые меняться будет как правило наклейка на банке

Товаров для которых нужны ролики будет 20-30 шт

В Вашем предложении указывайте стоимость за один ролик, сроки создания одного ролика и портфолио

Если все всех устроит, интересно сотрудничество и в дальнейшем

Работать можем через безопасную сделку

Если у Вас есть юр лицо возможно заключение договора

5 лет назад
victtory
Наталья 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

olezhek0772
Олег 
52 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
$15
2 дня
Олег очень ответственно подошел к ролику, всегда был на связи, давал полезные советы, был лоялен не смотря на то что с нашей стороны были задержки. В итоге - отличный ролик за отличную цену. Обязательно обращусь еще
Приятно работать с таким человеком, как Наталья, относящейся ко всему с пониманием и терпением, в результате чего мы получили достойный результат.

Заявки фрилансеров

olezhek0772
Олег 
52 года
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