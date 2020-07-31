Доброго времени суток, помогите за деньги, провести соцопрос, ВСЕ!!! подробности . ВСЕ!!! ответы на вопросы Ваши тоже на на видео. Прежде чем написать мне посмотрите пожалуйста видео! https://youtu.be/IWin_O6QFMY
Видео ролик по товару, на основе примера
Нужно создать видео ролики по товару
Вот в таком стиле https://www.youtube.com/watch?v=1M_vkD3gAvg
Один ролик - один товар
Товары данного производителя, почти все одинаковые меняться будет как правило наклейка на банке
Товаров для которых нужны ролики будет 20-30 шт
В Вашем предложении указывайте стоимость за один ролик, сроки создания одного ролика и портфолио
Если все всех устроит, интересно сотрудничество и в дальнейшем
Работать можем через безопасную сделку
Если у Вас есть юр лицо возможно заключение договора
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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