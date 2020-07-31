Видео ролик по товару, на основе примера

Нужно создать видео ролики по товару

Вот в таком стиле https://www.youtube.com/watch?v=1M_vkD3gAvg

Один ролик - один товар

Товары данного производителя, почти все одинаковые меняться будет как правило наклейка на банке

Товаров для которых нужны ролики будет 20-30 шт

В Вашем предложении указывайте стоимость за один ролик, сроки создания одного ролика и портфолио

Если все всех устроит, интересно сотрудничество и в дальнейшем

Работать можем через безопасную сделку

Если у Вас есть юр лицо возможно заключение договора