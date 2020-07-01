Необходимо монтировать минутные видео для инстаграма(страница, сторис)

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт59 заявок913 просмотров

Необходимо монтировать минутные видео для инстаграма(страница, сторис)- я передаю информацию( блог о инвестициях) а вы из длиного видео вырезаете лишние моменты. 

5 лет назад
dasha_abracadabr
Дарья 
34 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Илья
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Марк
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Малик
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Егор
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Анна
 
20 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Женя
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Юрий
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
Ярослав
 
41 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Юрий
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Илья
 
20 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Юлия
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Сергей
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Алия
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Адиет
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Ксения
 
30 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
Егор
 
39 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Дмитрий
 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Валерия
 
41 год
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Ирина
 
32 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Павел
 
25 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
Данила
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Андрей
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Илья
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Екатерина
 
21 год
5 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
3 отзыва
5 лет назад
Александр
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Эдуард
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Дмитрий
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Елизавета
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Дмитрий
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
Диана
 
30 лет
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 отзывов
5 лет назад
Влад
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Евгения
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 лет назад
Павел
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Анастасия
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Игорь
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Камиль
 
24 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
25 отзывов
5 лет назад
Максим
 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Ирина
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Максим
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Саргис
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Александр
 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
3 отзыва
5 лет назад
Матвей
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
5 лет назад
Виталий
 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
4 дня назад
24 отзыва
5 лет назад
Шмулев
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Владислав
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Максим
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Владислав
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Рустам
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Лиза
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Надежда
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Руков
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Дмитрий
 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
17 отзывов
5 лет назад
Дмитри
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Виктор
 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
77 отзывов
5 лет назад
Карина
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Илья
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Дмитрий
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Макс
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Я ищу специалиста по рекламе по продвижению Google Ads на YouTube

    Здравствуйте Александр, я Валентина и я  менеджер канала Ютуб. Я ищу специалистапо рекламе по продвижению  Google Ads на YouTube – именно видеореклама! Интересует формат Video Discovery и In-StreamРечь идет нео рекламных видео, а о контентных ...

    Google Ads
    Видеомонтаж3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Цветокоррекция футажей для стоков

    У нас есть большое количество отснятого с квадрокоптераматериала. (около 2000 шотов) Материал смонтирован и подготовлен к покраске в Давинчи 15. (Футажи предназначены для стоков) Нужно покрасить 40 шотов продолжительностью около 10 мин. Образец ...

    Видеомонтаж17 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужен full stack developer PHP + JS. Нужно написать видеоплеер.

    Нужно написать видеоплеер который сможет менял видео файлы с лейзи лоудом и сменой качеством, если у человека слабый интернет начиналось качество хуже. Как только лейзи прогрузит норм данных переключать на нормальное качество. Есть платформа ...

    JavaScriptPHP
    Видеомонтажнет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Смонтировать ролик

    Смонтировать 2 ролика в пределах 1 минуты, а так же заставку для ютуб в пределах 5 сек. Исходники: ооочень некачественное, короткое видео+ фото изделия. Хотелось бы увидеть: смонтированный ролик с музыкой, возможно добавление ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Монтаж видео в Ютуб

    $1190

    Разрабатываю свой канал на Ютубе. Тема – обработка фото в Инстаграм.  Основные задачи данного продукта: показать человеку как сделать креативные фото в Инстаграм; развлекательная основа прилагается  Основные пользователи – пользователи Инстаграмма всех возрастов  ...

    Видеомонтаж53 заявки
    Закрыт
    5 лет назад