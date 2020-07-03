Фото Клипы Слайд шоу из фото и видео материалов

Здравствуйте. Запускаю травел проект по России, нужен человек на монтаж, некоторые ролики делаю сам, какие-то буду скидывать вам, уровень монтажа должен соблюдаться, по цене я не знаю точно, вам нужно будет оценить самостоятельно и дать ...
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