Рекламный ролик по продукту

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт18 заявок493 просмотра

Создание анимационного рекламного ролика по имеющимся текстовым заготовкам

5 лет назад
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Заявки фрилансеров

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Сергей
 
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Екатерина
 
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Михаил
 
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ТОП-5
Видеомонтаж
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Максим
 
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ТОП-5
Видеомонтаж
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Виктор
 
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