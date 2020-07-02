Необходимо написать инструкцию по простой подготовке видео для размещения в инстаграм. Что надо сделать: 1 Вариант: наложить изображение (иконку) на видео, которая исчезает через 8 сек ...
Рекламный ролик по продукту
Создание анимационного рекламного ролика по имеющимся текстовым заготовкам
Заявки фрилансеров
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