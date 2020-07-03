Смонтировать ролик для ютуб

Здравствуйте. Запускаю травел проект по России, нужен человек на монтаж, некоторые ролики делаю сам, какие-то буду скидывать вам, уровень монтажа должен соблюдаться, по цене я не знаю точно, вам нужно будет оценить самостоятельно и дать свое предложение. Опишу два варианта работы, либо делаете ролик целиком (если позволяет уровень), либо делаете сырую нарезку, сбор самых ярких кадров и выбрать нужные фрагменты дикторов и почистить "мусор". Вот видео по которому вы должны оценить свой навый и выбрать вариант сотрудничества https://www.youtube.com/watch?v=3rpZaf68AcQ . Пишите, отвечу в течении недели.