Монтаж 4к видео

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Закрыт14 заявок337 просмотров

Из футажа струящегося водопада (4К) продолжительностью 10 минут необходимо склеить видео (зацикливанием) на 4 часа с минимально заметными переходами. Выполнить цветкор и наложить звук.

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liquid8
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