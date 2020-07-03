Редактирование мультипликационного ролика

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт26 заявок695 просмотров

Необходимо отредактировать мультипликационный ролик для соцсети:

-наложить фоновую музыку

-наложить звуковые эффекты в тему видео

-добавить видео-эффекты

Продолжительность видео - не более 1 минуты

Срок выполнения - в день получения заказа.

5 лет назад
lidia_evson
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