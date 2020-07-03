Сценарий для видеоролика

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт9 заявок643 просмотра

Сценарий для видеоролика

Нужно написать сценарий для видео ролика - презентации сайта. Черновой материал и видеоролики представим. 

5 лет назад
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