Нужно написать продаюший текст, текст скрипт для озвучки видео презентации сайта длиной в среднем 4 минуты. Всю наводяшую информацию и ссылки на черновой видеоролик представим. Можно использовать и наши черновики, грамотно переписав основные моменты с ...
Снять видео
Всем добрый день/вечер!
Надо снять видео на свою камеру в приемлимом качестве.
Текст Вам отправляем вместе с ТЗ.
Требования:
-Мужчины 22+
-Приятная внешность
-Четкая и грамотная речь
Всего необходимо снять 2-3 ролика по 2 минуты. Оплата за результат/ чистую запись. Если все будет хорошо, будем сотрудничать с Вами в других проектах. Всем хорошего дня!
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