Снять видео

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Закрыт11 заявок662 просмотра

﻿Всем добрый день/вечер!

Надо снять видео на свою камеру в приемлимом качестве.

Текст Вам отправляем вместе с ТЗ.

 Требования:

-Мужчины 22+

-Приятная внешность

-Четкая и грамотная речь

 Всего необходимо снять 2-3 ролика по 2 минуты.  Оплата за результат/ чистую запись. Если все будет хорошо, будем сотрудничать с Вами в других проектах. Всем хорошего дня!

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