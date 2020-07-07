Смонтировать видео под музыку по образцу

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Закрыт63 заявки1486 просмотров

Есть Музыка, есть отснятый материал, есть пример, как смонтировать видео, ролик не больше одной минуты.

Подробности в лс.

5 лет назад
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