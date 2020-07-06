Монтаж видео ролика, анимация.

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт6 заявок624 просмотра

В начале ролика необходимо "оживить" газовый котел, заставить его заговорить и проявлять эмоции соответствующие тексту на ролике. Не буду против, если, у котла, появится новый голос и текст более интересный и подходящий к сюжету.

Собрать ролик из трех фрагментов.

Длительность ролика более 3 мин. 

В конце ролика котел должен простится со зрителями, предположительно, помахав рукой, подмигнув.

файлы здесь https://yadi.sk/d/VqBgrYKach7mVw

не уверен, что разместил в правильной категории

5 лет назад
Bert-oleg
Олег 
58 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Элина
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Владислав
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Виктор
 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
77 отзывов
5 лет назад
Евгения
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 лет назад
Петр
 
42 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
189 отзывов(-2)
5 лет назад
Дмитри
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Сделать видео

    Необходимо сделать видео демонстрацию сайта Подробности в личке Оставляйте заявки кто сейчас свободен

    Видеомонтаж24 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Требуется монтаж видео интервью

    Требуется смонтировать 6 минутное видео интервью.  Хронометраж до скольки получиться. Но чем меньше, тем лучше.  Убрать засветы. Покрасить приятным лутом.  Видео в 4к. Сохранить в FHD.  В идеале смонтировать по крупности.  ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Снять видео

    Всем добрый день/вечер! Надо снять видео на свою камеру в приемлимом качестве. Текст Вам отправляем вместе с ТЗ.  Требования: -Мужчины 22+ -Приятная внешность ...

    Видеомонтаж11 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужно написать продаюший текст для озвучки видео ролика.

    $30

    Нужно написать продаюший текст, текст скрипт для озвучки видео презентации сайта длиной в среднем 4 минуты. Всю наводяшую информацию и ссылки на черновой видеоролик представим. Можно использовать и наши черновики, грамотно переписав основные моменты с ...

    Видеомонтаж9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сценарий для видеоролика

    $30

    Сценарий для видеоролика Нужно написать сценарий для видео ролика - презентации сайта. Черновой материал и видеоролики представим.

    Видеомонтаж9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Анимация, видео монтаж, моушн

    $10

    Дано: Видео с вокальным дуэтом. Это пока черновик. Но общую концепцию думаю вы уловите. Ссылка: cloud.mail.ru/public/4YEA... Задача:  Добавить графику из проектов AE чтобы создать динамику, новизну. Чтобы было еще интересней ...

    Видеомонтаж6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Редактирование мультипликационного ролика

    Необходимо отредактировать мультипликационный ролик для соцсети: -наложить фоновую музыку -наложить звуковые эффекты в тему видео -добавить видео-эффекты Продолжительность видео - не более 1 минуты Срок выполнения - в ...

    Видеомонтаж26 заявок
    Закрыт
    5 лет назад