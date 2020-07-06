Необходимо сделать видео демонстрацию сайта Подробности в личке Оставляйте заявки кто сейчас свободен
Монтаж видео ролика, анимация.
В начале ролика необходимо "оживить" газовый котел, заставить его заговорить и проявлять эмоции соответствующие тексту на ролике. Не буду против, если, у котла, появится новый голос и текст более интересный и подходящий к сюжету.
Собрать ролик из трех фрагментов.
Длительность ролика более 3 мин.
В конце ролика котел должен простится со зрителями, предположительно, помахав рукой, подмигнув.
файлы здесь https://yadi.sk/d/VqBgrYKach7mVw
не уверен, что разместил в правильной категории
Заявки фрилансеров
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