Монтаж видео ролика, анимация.

В начале ролика необходимо "оживить" газовый котел, заставить его заговорить и проявлять эмоции соответствующие тексту на ролике. Не буду против, если, у котла, появится новый голос и текст более интересный и подходящий к сюжету.

Собрать ролик из трех фрагментов.

Длительность ролика более 3 мин.

В конце ролика котел должен простится со зрителями, предположительно, помахав рукой, подмигнув.

файлы здесь https://yadi.sk/d/VqBgrYKach7mVw

не уверен, что разместил в правильной категории