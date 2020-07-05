Сделать видео

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт24 заявки734 просмотра

Необходимо сделать видео демонстрацию сайта

Подробности в личке

Оставляйте заявки кто сейчас свободен

5 лет назад
ruslanvalitov88
Руслан 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 отзывов

Заявки фрилансеров

Галия
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Мердан
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Александ
 
23 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Мурад
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Антон
 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Максим
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Максим
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Виктор
 
43 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Айнур
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Сергей
 
42 года
8 лет в сервисе
Был
год назад
1 отзыв
5 лет назад
Евгения
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 лет назад
Юрий
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
Илья
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Дмитрий
 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
17 отзывов
5 лет назад
Давид
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Булат
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Артур
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
4 часа назад
36 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Видеомонтаж
Артур
 
47 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Оксана
 
47 лет
5 лет в сервисе
Была
2 дня назад
8 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Видеомонтаж
Виктор
 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
77 отзывов
5 лет назад
Максим
 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Катя
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Дмитри
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Алекс
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Требуется монтаж видео интервью

    Требуется смонтировать 6 минутное видео интервью.  Хронометраж до скольки получиться. Но чем меньше, тем лучше.  Убрать засветы. Покрасить приятным лутом.  Видео в 4к. Сохранить в FHD.  В идеале смонтировать по крупности.  ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Снять видео

    Всем добрый день/вечер! Надо снять видео на свою камеру в приемлимом качестве. Текст Вам отправляем вместе с ТЗ.  Требования: -Мужчины 22+ -Приятная внешность ...

    Видеомонтаж11 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужно написать продаюший текст для озвучки видео ролика.

    $30

    Нужно написать продаюший текст, текст скрипт для озвучки видео презентации сайта длиной в среднем 4 минуты. Всю наводяшую информацию и ссылки на черновой видеоролик представим. Можно использовать и наши черновики, грамотно переписав основные моменты с ...

    Видеомонтаж9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сценарий для видеоролика

    $30

    Сценарий для видеоролика Нужно написать сценарий для видео ролика - презентации сайта. Черновой материал и видеоролики представим.

    Видеомонтаж9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Анимация, видео монтаж, моушн

    $10

    Дано: Видео с вокальным дуэтом. Это пока черновик. Но общую концепцию думаю вы уловите. Ссылка: cloud.mail.ru/public/4YEA... Задача:  Добавить графику из проектов AE чтобы создать динамику, новизну. Чтобы было еще интересней ...

    Видеомонтаж6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Редактирование мультипликационного ролика

    Необходимо отредактировать мультипликационный ролик для соцсети: -наложить фоновую музыку -наложить звуковые эффекты в тему видео -добавить видео-эффекты Продолжительность видео - не более 1 минуты Срок выполнения - в ...

    Видеомонтаж26 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Смонтировать ролик для ютуб

    $700

    Здравствуйте. Запускаю травел проект по России, нужен человек на монтаж, некоторые ролики делаю сам, какие-то буду скидывать вам, уровень монтажа должен соблюдаться, по цене я не знаю точно, вам нужно будет оценить самостоятельно и дать ...

    Видеомонтаж13 заявок
    Закрыт
    5 лет назад