Есть Музыка, есть отснятый материал, есть пример, как смонтировать видео, ролик не больше одной минуты. Подробности в лс.
Сделать транскрибацию
Сделать транскрибацию пяти видео:
Длительность видео:
1 - 58 минут
2- 1 час 12 минут
3- 34 минуты
4- 46 минут
5-49 минут
Заявки фрилансеров
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