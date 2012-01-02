Сделать транскрибацию

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт28 заявок560 просмотров

Сделать транскрибацию пяти видео: 

Длительность видео: 

1 - 58 минут

2- 1 час 12 минут

3- 34 минуты 

4- 46 минут

5-49 минут

5 лет назад
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