Сделать 10 креативов для рекламы в сторис

$42
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт11 заявок468 просмотров

Доброго дня

Нужно сделать 10 креативов для таргетинговой рекламы в инстаграме для сторис длительностью по 14,9 секунд

Тема: подготовка к родам. Авторский блог

Есть фотографии, есть заголовки и тезисы.

Задача это все красиво оформить, наложить музыку, анимировать если нужно, добавить стикеров и тп

Срок 1 день

Прошу присылать ссылки на ваши работы максимально приближенные к тематике

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bigkir
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