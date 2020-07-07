Сделать 10 креативов для рекламы в сторис

Доброго дня

Нужно сделать 10 креативов для таргетинговой рекламы в инстаграме для сторис длительностью по 14,9 секунд

Тема: подготовка к родам. Авторский блог

Есть фотографии, есть заголовки и тезисы.

Задача это все красиво оформить, наложить музыку, анимировать если нужно, добавить стикеров и тп

Срок 1 день

Прошу присылать ссылки на ваши работы максимально приближенные к тематике