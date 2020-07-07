Монтаж летсплеев для YouTube-канала

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт62 заявки1449 просмотров

Требуется монтажер летсплеев для YouTube-канала на постоянную работу.

Бюджет - 1200 р за ролик. 

Срок исполнения - 1 день.

Длительность роликов от 10-30 минут.

Требования: 

- Нескучный динамичный монтаж; 

- Умение накладывать спецэффекты;

- Понимание специфики подобных видео;

- Ответственность. 

Одобрение после выполнения тестового задания. 

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