Транскрибация видео

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт39 заявок2430 просмотров

Сделать транскрибацию пяти видео: 

Длительность видео: 

1 - 58 минут

2- 1 час 12 минут

3- 34 минуты 

4- 46 минут

5-49 минут

Задание для желающих выполнить работу: скинуть аналогичную работу

5 лет назад
dashajeternel
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