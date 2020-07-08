Видеомонтаж роликов: 3-4 минуты на Adobe Premier

Надо сделать монтаж роликов в Adobe Premier, тема: образование, немецкий язык, по примеру уже готовых - смотрим здесь: https://dszentrum.com.ua/courses/videokurse/lessons/lesson5/

Только монтаж, видео на хромакее уже отснято.

Нужно сделать еще 3 ролика.

Надо будут как готовые ролики так и исходники-проекты в Adobe Premier.

Для начала сделаем один, посмотрим качество работы, если гуд, делаем дальше. В планах надо будет долгосрочное сотрудничество.

Жду предложений по стоимости/срокам, а также примеры работ обязательны.