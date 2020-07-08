Транскрибация видео и аудио

Здравствуйте. Необходимо практически на ежедневной основе делать расшифровку видео в текст. 1 запись в среднем будет длиться 45-60 минут (в основном это телевизионные передачи, вроде "Пусть говорят", "Модный приговор" и т.д., но бывают и другие передачи и интервью, качество записей хорошее).

Цена 5 руб за минуту видео. На выполнение работы будет даваться около 24-30 часов.

Для того чтобы начать работу, необходимо будет пройти тестовое задание (расшифровать 5 минут видео (2,5 часа на работу для выполнения теста)). Для сотрудничества требуются 1-2 человека. То есть выбираться будут только самые лучшие работы.

Просьба подавать заявку на получение тестового задания, только при условии, что планируете долгосрочное сотрудничество (т.е. сотрудничество при отличном качестве работы планируется на месяцы и даже годы). Если не уверены, что будете заниматься расшифровкой на постоянной основе хотя бы ближайшие полгода-год, то заявку лучше не подавайте.

В заявке необходимо указать есть ли у вас опыт транскрибации или другой подобной работы, как часто сможете работать (сколько дней в неделю) и адрес вашей почты, куда высылать тестовое задание.