Фотосессия

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт3 заявки319 просмотров

Фотограф. Нужно отснять купальники (каталожку) три фото с ретушью (три вида перед, бок, вид сзади)  + короткое видео (15 сек). За работу 150-200 грн с единицы купальника. 15-18 купальников. Одесса, Черноморск. 

5 лет назад
guest_15942169867251
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Никита
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
5 лет назад
Сурен
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Дмитрий
 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
17 отзывов
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Видеомонтаж роликов: 3-4 минуты на Adobe Premier

    Надо сделать монтаж роликов в Adobe Premier, тема: образование, немецкий язык, по примеру уже готовых - смотрим здесь: https://dszentrum.com.ua/courses/videokurse/lessons/lesson5/ Только монтаж, видео на хромакее уже отснято. Нужно сделать еще 3 ролика.  ...

    Видеомонтаж24 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Транскрибация видео и аудио

    Здравствуйте. Необходимо практически на ежедневной основе делать расшифровку видео в текст. 1 запись в среднем будет длиться 45-60 минут (в основном это телевизионные передачи, вроде "Пусть говорят", "Модный приговор" и т.д., но бывают и другие ...

    Видеомонтаж30 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Плашка для титров в видео

    Необходимо создать простую но стильную плашку для титров в видео, секунд на 5-7. В плашке должно присутствовать и лого сайта. Пожалуйста, присылайте примеры работ и цену.

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Видео к годовщине.

    У нас с парнем скоро годовщина - 4 года. Хочу сделать ему приятный подарок - милое видео о нас, состоящее из нарезки видео и фото.

    Видеомонтаж79 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сделать 10 креативов для рекламы в сторис

    $42

    Доброго дня Нужно сделать 10 креативов для таргетинговой рекламы в инстаграме для сторис длительностью по 14,9 секунд Тема: подготовка к родам. Авторский блог Есть фотографии, есть заголовки и тезисы. Задача это ...

    Видеомонтаж11 заявок
    Закрыт
    5 лет назад