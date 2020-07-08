Надо сделать монтаж роликов в Adobe Premier, тема: образование, немецкий язык, по примеру уже готовых - смотрим здесь: https://dszentrum.com.ua/courses/videokurse/lessons/lesson5/ Только монтаж, видео на хромакее уже отснято. Нужно сделать еще 3 ролика. ...
Фотосессия
Фотограф. Нужно отснять купальники (каталожку) три фото с ретушью (три вида перед, бок, вид сзади) + короткое видео (15 сек). За работу 150-200 грн с единицы купальника. 15-18 купальников. Одесса, Черноморск.
Заявки фрилансеров
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