Фотосессия

Надо сделать монтаж роликов в Adobe Premier, тема: образование, немецкий язык, по примеру уже готовых - смотрим здесь: https://dszentrum.com.ua/courses/videokurse/lessons/lesson5/ Только монтаж, видео на хромакее уже отснято. Нужно сделать еще 3 ролика. ...