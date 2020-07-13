Сделать из 7 минут видео 1 мин

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Завершен12 заявок403 просмотра

Доброго дня!

Есть видео https://youtu.be/WIJg3o6ucCU

это полная версия предложения руки и сердца

нужно сделать из нее выжимку лучших моментов в 1 минуту

наложить новый саундтрек 

и сделать так чтобы кадры попадали под новый саундтрек

бюджет скромный 500 руб

=

Важно: в отклике укажите ссылку(!) на примеры Ваших работ

5 лет назад
PrazdnikON
Андрей 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Rybik_Dima
28 лет
5 лет в сервисе
Был
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5 лет назад
$5
1 день
Escrow
Благодарю за проделанную работу
Было приятно с вами работать. Рекомендую всем исполнителям.

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