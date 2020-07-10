Видеопрезентация железнодорожного проекта

Нужно создать 5 минутную видеопрезентацию железнодорожного проекта, похожую на это видео, без озвучки: https://www.youtube.com/watch?v=_2_hqCDFxqI Прошу посмотреть видео до конца потом оставлять заявку.

Приоритетом является опыт работы по созданию таких роликов автодорожного / железнодорожного проекта с анимацией на google earth, с переходом на видео-фрагменты с трассы.

Кто-нибудь делал такой же ролик который я указал выше?