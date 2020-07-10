Замена изображения вокруг лица в 27 секундном видео

Имеется 27секундный видео ролик для слайдера с малой динамичностью где необходимо удачно заменить задний план (вместо овощей шестерёнки, деловые люди, графики диаграммы примеры приложил) и вместо SKY --> ASBX

В общем всё что вокруг лица на заднем плане