Монтаж детских видео для ютуб

Нужен человек, который может склеить несколько роликов с Youtube, Telegramm сообщений, скачать с другого сайта (некоторые видео - съёмка с мобильного портретная ориентация), соответственно выровнять по кадру, наложить фоновый звук (трек уже имеется, просто музыкальный ...