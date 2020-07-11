Сделать транскрибацию пяти видео: Длительность видео: 1 - 58 минут 2- 1 час 12 минут 3- 34 минуты 4- 46 минут 5-49 минут Задание для желающих выполнить работу: ...
Монтаж детских видео для ютуб
Треба в точності такі самі відео : https://youtu.be/UlgbprtaUig
тільки монтажери з України
ціна - 20 $ за одне таке відео
виконувати потрібно буде за 2-3 дні
пишіть тільки якщо ви з Україні, і ви погоджуєтесь з умовами і ви впевнені що робите якісно і з крутими ефектами
ви нам підходите якщо можете робити такий самий монтаж як на відео
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