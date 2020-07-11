Монтаж детских видео для ютуб

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт17 заявок699 просмотров

Треба в точності такі самі відео : https://youtu.be/UlgbprtaUig

тільки монтажери з України 

ціна - 20 $ за одне таке відео 

виконувати потрібно буде за 2-3 дні 

пишіть тільки якщо ви з Україні, і ви погоджуєтесь з умовами і ви впевнені що робите якісно і з крутими ефектами

ви нам підходите якщо можете робити такий самий монтаж як на відео 

5 лет назад
solomiamyk
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5 лет назад

Заявки фрилансеров

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