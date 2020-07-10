Смонтировать и залить ролик на Youtube

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Закрыт25 заявок1322 просмотра

Нужен человек, который может склеить несколько роликов с Youtube, Telegramm сообщений, скачать с другого сайта (некоторые видео - съёмка с мобильного портретная ориентация), соответственно выровнять по кадру, наложить фоновый звук (трек уже имеется, просто музыкальный трек), если звук из оригинального слишком шумит, то убавить оригинал. Там где есть речь, оставляем звук оригинала.

К ролику добавляем текстовое описание и теги из материалов источника, выставляем ограничение 18+, доступ открыт для всех.

Тематика: видео-новость для информационного новостного портала.

Скачать, добавить на фон наш трек и залить на наш канал:

https://www.youtube.com/watch?v=rbpbcn7ObyQ&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=8A1vOzDsXYc&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=ba_D-DboZ-4&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=G8FDiOvIpUQ

https://mvdmedia.ru/news/obshchestvo/politseyskie-stolitsy-spasli-muzhchinu-kotoryy-okazalsya-v-tyazhyeloy-zhiznennoy-situatsii/

Скачать с первоисточника в максимальном качестве и залить на наш канал:

http://www.kremlin.ru/events/president/news/63560

http://www.kremlin.ru/events/president/news/63548

https://mvdmedia.ru/news/official/vladimir-kolokoltsev-provel-zasedanie-gosudarstvennogo-antinarkoticheskogo-komiteta/

https://mvdmedia.ru/news/operativnye-novosti/podmoskovnye-politseyskie-zaderzhali-zhenshchinu-podozrevaemuyu-v-sbyte-339-svyertkov-s-narkotikami/

Предложите стоимость (за один или сразу несколько)  и сроки выполнения работы.

Прошу также указать ваше рабочее время, и когда готовы приступить, чтобы не тревожить вас пока вы не на связи или не за компом.

За ранее благодарю всех кто откликнется!

5 лет назад
DSkip
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Заявки фрилансеров

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