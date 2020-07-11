Найти и накачать пачку вирусных видео с Инстаграма\Тиктока\Ютуба

Добрый день! Задача: нужно найти и скачать из инстаграма\ютуба\тиктока ВИРУСНЫЕ видео про ремонт, лайфхаки в хозяйстве, домашний декор, или поделки DIY (своими руками) для интерьера, сад,-огород и дачу, рукоделие и т.д.

Например: как делают горшки из пластиковых бутылок, лайфхаки как правильно и просто уложить плитку на стену, как построить дорожку в огороде, связать макраме, сделать какие-то крутые поделки своими руками и т.д. За одно видео 5р. Нужно для начала 200 штук. От вас я должен получить архив со скачанными роликами. Если сработаемся буду заказывать постоянно и помногу.

Внимание! Подходят только видео без голоса! Музыка может быть, но голоса быть не должно. Видео обязательно либо квадратное или вертикальное.

В отклике пришлите ссылку на оно видео, чтобы я понял что вы правильно поняли задачу.