Создание видео роликов

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт15 заявок815 просмотров

Уважаемые Исполнители.Необходимо сделать подобное видео - https://cutt.ly/CpE4a7U

Рассмотрим несколько вариантов сотрудничества.

1. Предоставляем текст - от вас компоновка фото, создание видео ряда, озвучка.

2. Аналогично, без озвучки.

Качество реализация должно быть столь же профессиональным.

Указывайте срок и стоимость.

Заинтересованы в постоянном сотрудничестве.

Нужно более 100 видео!

5 лет назад
guest_15914273178884
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Заявки фрилансеров

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