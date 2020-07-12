Нужно создать тематический видеоролик в стиле «Не моргай» от Apple на минуту-две. Желательно не очень дорого. Сценарий отправлю Вконтакте.
Создание видео роликов
Уважаемые Исполнители.Необходимо сделать подобное видео - https://cutt.ly/CpE4a7U
Рассмотрим несколько вариантов сотрудничества.
1. Предоставляем текст - от вас компоновка фото, создание видео ряда, озвучка.
2. Аналогично, без озвучки.
Качество реализация должно быть столь же профессиональным.
Указывайте срок и стоимость.
Заинтересованы в постоянном сотрудничестве.
Нужно более 100 видео!
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