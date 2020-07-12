Создать видеоролик

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Закрытнет заявок126 просмотров

Нужно создать тематический видеоролик в стиле «Не моргай» от Apple на минуту-две. Желательно не очень дорого. Сценарий отправлю Вконтакте.

5 лет назад
chippet
Мария 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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