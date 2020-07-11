Сделать видео с озвучкой и анимацией

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Закрытнет заявок133 просмотра

Нужно сделать около 100 видео с анимацией и озвучкой, длительностью в среднем по минуте. Вопрос: сколько приблизительно будет стоить одно видео и сколько вам понадобится времени на одно видео?

5 лет назад
guest_15944925733021
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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