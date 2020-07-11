Редактировать видео

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Закрыт78 заявок1639 просмотров

Здравствуйте. Необходимо отредактировать 4 часа видео для школы рисования:

вырезать лишние кадры, совместить несколько  роликов в одно видео.

Редактировать по составленному плану.

5 лет назад
belka3000
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