Мария показала себя очень ответственным исполнителем, быстро вникла в суть работы, отлично справилась с предоставленным ТЗ, а также проявила себя с творческой стороны во время выполнения работы. Всё время была на связи, проблем с коммуникацией не было. Было очень приятно работать. Рекомендую!