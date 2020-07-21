Видео монтаж
Видео монтаж и обработка фото
Работаю с видео и фото уже два года.
Взявшись за работу, я гарантирую Вам:
- Грамотный подбор эффектов, переходов и аудио сопровождения
- Нормализацию звука (удаление посторонних шумов)
- Нормализацию видео (стабилизация, ускорение/замедление)
- Создание текстовой анимации
Работаю над созданием креативных роликов (в том числе по видеоиграм), рекламных роликов и любых других проектов!
Сотрудничаю с блоггером миллионником! (Профессор Гуглов)
Я против войны в Украине!
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недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
- Видео на заказ3 просмотра
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
3 года назад
Мария показала себя очень ответственным исполнителем, быстро вникла в суть работы, отлично справилась с предоставленным ТЗ, а также проявила себя с творческой стороны во время выполнения работы. Всё время была на связи, проблем с коммуникацией не было. Было очень приятно работать. Рекомендую!
Ответный отзыв
Все отлично, спасибо за работу)