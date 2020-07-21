mgordeevaa

Мария Гордеева mgordeevaa

 
21 годРоссия/Новосибирск
4 года на фриланс-бирже
Была
9 месяцев назад
Видео монтаж

Видео монтаж и обработка фото

Работаю с видео и фото уже два года.

Взявшись за работу, я гарантирую Вам:

- Грамотный подбор эффектов, переходов и аудио сопровождения

- Нормализацию звука (удаление посторонних шумов)

- Нормализацию видео (стабилизация, ускорение/замедление)

- Создание текстовой анимации

Работаю над созданием креативных роликов (в том числе по видеоиграм), рекламных роликов и любых других проектов!

Сотрудничаю с блоггером миллионником! (Профессор Гуглов)

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$30
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Отзывы заказчиков
guest_15953189029422
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
3 года назад
Смонтировать ролик
Мария показала себя очень ответственным исполнителем, быстро вникла в суть работы, отлично справилась с предоставленным ТЗ, а также проявила себя с творческой стороны во время выполнения работы. Всё время была на связи, проблем с коммуникацией не было. Было очень приятно работать. Рекомендую!
Все отлично, спасибо за работу)
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