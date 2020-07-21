Смонтировать ролик

На видео мерцание, слышны щелчки фокуса, а также расфокус местами (в эти места желательно вставить другие фрагменты видео или фото). Видео продолжительностью 2:25 минуты
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