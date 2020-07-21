Смонтировать ролик

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Завершен1 заявка203 просмотра

Сделать видеоролик из предоставленных футажей

5 лет назад
guest_15953189029422
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

mgordeevaa
Мария 
23 года
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 лет назад
$30
1 день
Escrow
Мария показала себя очень ответственным исполнителем, быстро вникла в суть работы, отлично справилась с предоставленным ТЗ, а также проявила себя с творческой стороны во время выполнения работы. Всё время была на связи, проблем с коммуникацией не было. Было очень приятно работать. Рекомендую!
Все отлично, спасибо за работу)

Заявки фрилансеров

mgordeevaa
Мария 
23 года
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 лет назад

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