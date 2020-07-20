Снять и озвучить видео| Девушки с хорошим произношением на Английском

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт2 заявки908 просмотров

Нужно сделать видео, которое будет использоваться как превью на сайте знакомств:

(Не показывается в СНГ И Европе!!!!)

1. Длинна видео примерно 30 сек

2. Рассказать о сайте( готовый текст предоставят)

3. Сделать красивую анимацию описывающую текст

Идеальный исполнитель- video maker в дуете с девушкой приятной внешности, хорошо разговаривающей на англ!

Жду бюджеты, сроки и кейсы на почту!

Денис

5 лет назад
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