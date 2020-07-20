Сайт сервис площадка (на подобии веблансера) Нужно сделать видео о работе сайта с озвучкой. После просмотра видео, пользователь должен понимать, как ему работать на сайте. Видео должно быть с музыкой (на ...
Снять и озвучить видео| Девушки с хорошим произношением на Английском
Нужно сделать видео, которое будет использоваться как превью на сайте знакомств:
(Не показывается в СНГ И Европе!!!!)
1. Длинна видео примерно 30 сек
2. Рассказать о сайте( готовый текст предоставят)
3. Сделать красивую анимацию описывающую текст
Идеальный исполнитель- video maker в дуете с девушкой приятной внешности, хорошо разговаривающей на англ!
Жду бюджеты, сроки и кейсы на почту!
Денис
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