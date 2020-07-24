Сделать запись экрана 4х видео по 4 часа

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Завершен26 заявок642 просмотра

Имеется 4 видео по 4 часа (примерно). Нужно сделать запись экрана с видео со звуком, без лишних полей и загрузить на youtube канал.

Предлагайте цену и сроки выполнения.

5 лет назад
zubareva_ru
Кати 
30 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

Postolakiy
37 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
$10
1 день
Александр выполнил всё очень качественно и в срок, спасибо!
Очень приятно было с Екатериной работать. Всё по-честному и никаках проблем. Рекомендую !!!

Заявки фрилансеров

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