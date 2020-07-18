Помочь разблокировать ютуб канал

Заблокировали ютуб канал в январе 2020 года. На канале 3022 авторских видео которые делал сам, с 2013 года. Вложил уйму времени и сил. примерно 45 000 подписчиков. Никогда не было проблем с авторским правом (так как я сам ролики эти делал) Проблема возникла с принципом сообщества, а точнее за ссылки в описании видео. Дали несколько страйков за публикацию ссылки на сайт, о котором есть канал на ютубе с 1.23 миллионом подписчиков и который прекрасно живёт и его не блокируют!

Все подробности я вышлю по email вам, по каждому страйку и всей ситуации. 1200$ по факту разблокировки. Плачу честно, раньше тут создавал задание на 700$. решил поднять планку.. так как мне дороги эти видео, и канал в целом.

Пожалуйста не пишите мне стандартные методы решения моей задачи, ну например написать аппеляцию и т.д. за 7 месяцев я уже перепробовал всё что есть в открытых источниках на тему - "как разбанить ютуб канал" перепробовал всё. мне надо что то больше чем "всё" если мы с вами доведём дело до разблокировки, с меня 1200$