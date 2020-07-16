Видео-ролик с анимацией и stop motion

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт9 заявок526 просмотров

Нужно сделать три видео-ролика с анимированной графикой и stop motion. Продолжительность роликов до 90 секунд. Фото и видео рекламируемых продуктов, а также сценарий и тексты есть. Задача дизайнера отрисовать графическую часть и собрать все вместе.

Дедлайн 10 августа. 

5 лет назад
OlgaNE
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