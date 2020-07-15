Шаблон для муз. релиза (сторис)

Сам шаблон это видео "сторис" (для инстаграмма, вк и тд) с музыкальным релизом, В шаблоне можно будет редактировать: Обложку, Название и исполнителя, возможно анимацию и эффекты

Фон может дублировать изображение обложку либо так же легко заменяем

Прикреплю примеры, подробнее можно обсудить лично