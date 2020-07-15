Шаблон для муз. релиза (сторис)

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт8 заявок504 просмотра

Сам шаблон это видео "сторис" (для инстаграмма, вк и тд) с музыкальным релизом, В шаблоне можно будет редактировать: Обложку, Название и исполнителя, возможно анимацию и эффекты 

Фон может дублировать изображение обложку либо так же легко заменяем 

Прикреплю примеры, подробнее можно обсудить лично

5 лет назад
guest_15948389665555
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

v1t4m1n
Макс 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$15
1 день
Escrow

Заявки фрилансеров

Мария
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Владислав
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Евгения
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
Олег
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Мария
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 отзывов
5 лет назад
Артем
 
34 года
9 лет в сервисе
Был
3 дня назад
158 отзывов
5 лет назад
v1t4m1n
Макс 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Монтаж из несколько видео+озвучка

    Доброго времени суток, дорогие друзья.  Нужно из 3-4х видео(новостные репортажи)-склеить в единый смысловой контент+ кое где озвучить. Вы мне подходите, если вы умете вырезать, и грамотно склеивать видео+если вы умете работать с голосовыми файлами+ ...

    Видеомонтаж28 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создать анимационный ролик

    Ищу сотрудников в креативную команду, на удалёнку! Необходимо создание анимационных роликов подобного типа: https://yadi.sk/d/ywJlzmK1Eqph_A На данный момент исполнителю готов платить: 2.500руб/950грн - 15 секунд 4.000Руб/1.550грн ...

    Видеомонтаж8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Ролик

    Здравствуйте!Нужен ролик, объясняющий̆ как заполнять анкету, регистрироваться в программе и получать лечение для фармацевтической компании.Хронометраж 60-70 секунд.Два персонажа: доктор и пациент.Пример - ролик для Сильпо - Самовывоз:https://youtu.be/QSF9-iPETnw2Д анимация.

    Видеомонтаж7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Добавить субтитры на английском языке в видео на Ютуб

    Разовый заказ. Нужен человек, который добавит к видео субтитры на английском языке. Я совершенно не разбираюсь в этом и не понимаю, поэтому нужен человек, который сделает все сам. В заявке сразу пишите, сколько будет ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Смонтировать видео 2 минуты

    Для сайта csfail сделана песня на коленках , нужно сделать сегодня видеомонтаж, работу можно выполнить за час . Нужно докинуть эффектов ,  всё на вкус автора , но должны быть магически . Файлы скину .

    Видеомонтаж23 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создать анимационные видео

    Всего нужно будет сделать порядка 100 видео. Первоначально будет заключаться контракт на 50 видео, в дальнейшем на остальные.Содержание видеоролика Содержание и смысл видеоролика представляет из себя разъяснение законодательства. Вам дается закон, с которым нужно ознакомиться и ...

    Видеомонтаж7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сделать видео

    $7

    Требует доработки Сделать подобное видео. Размер 1000х1000 pх. Пример: https://www.dropbox.com/s/6ofa37rttnywaq4/21_06_ga_en_vt_01.mp4?dl=0 Нужно использовать другие шрифты и музыку. Сценарий: 1 кадр: (1-2 сек) Текст по центру Top games 2020 in Ireland! + фон флаг ...

    Видеомонтаж11 заявок
    Закрыт
    5 лет назад