Разовый заказ. Нужен человек, который добавит к видео субтитры на английском языке. Я совершенно не разбираюсь в этом и не понимаю, поэтому нужен человек, который сделает все сам. В заявке сразу пишите, сколько будет ...
Ролик
Здравствуйте!Нужен ролик, объясняющий̆ как заполнять анкету, регистрироваться в программе и получать лечение для фармацевтической компании.Хронометраж 60-70 секунд.Два персонажа: доктор и пациент.Пример - ролик для Сильпо - Самовывоз:https://youtu.be/QSF9-iPETnw2Д анимация.
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