Нужно сделать анимационные ролики

Всего нужно будет сделать порядка 100 видео. Первоначально будет заключаться контракт на 50 видео, в дальнейшем на остальные.Содержание видеоролика Содержание и смысл видеоролика представляет из себя разъяснение законодательства. Вам дается закон, с которым нужно ознакомиться и по которому нужно создать видео, подобное тому, что я скинул в качестве примера.Будет даваться то, что заказчик хочет подчеркнуть в сюжете, в остальном предоставляется свобода. Фон видео, вид персонажей, озвучкаВнешний вид персонажей должен быть приближен к тому, что показано в примере. Фон скорее всего должен будет делаться в зависимости от закона, которому посвящено видео. Текст для закадрового голоса будет предоставляться.

Если вам интересно пришлю видео-образец