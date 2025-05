Сделать видео

Требует доработки

Сделать подобное видео. Размер 1000х1000 pх. Пример: https://www.dropbox.com/s/6ofa37rttnywaq4/21_06_ga_en_vt_01.mp4?dl=0

Нужно использовать другие шрифты и музыку.

Сценарий:

1 кадр: (1-2 сек) Текст по центру Top games 2020 in Ireland! + фон флаг Ирландии

переход

2 кадр: (4-10 сек) 2-3 прокрутки слотов (используйте слоты Book of Dead) и на третью прокрутку Big Win. Слоты из исходного видео вырезайте по границам , не захватывая названия самого слота ( пример: http://prntscr.com/t2qear). Границы вырезанного слоя дополняйте эффектом огня/неона или чего то подобного.

В момент Big Win-а из правого угла экрана появляется основной элемент слотов (например мужик с книгой из Book of Dead) и двигается в такт аудиоряда аля танцует или подмигивает. Цель - усилить эмоции от выигрыша узнаваемым элементом этого популярного слота.

Переход

3 кадр (4-6 сек) : текст Top up & get X2 on balance + 100 free games

Cочная кнопка Download free now + иконка Google Play http://prntscr.com/t2qrnx в правом нижнем углу

Фон флаг Ирландии + основной элемент слотов (например мужик с книгой из Book of Dead)