Добавить субтитры на английском языке в видео на Ютуб

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Завершен22 заявки702 просмотра

Разовый заказ.

Нужен человек, который добавит к видео субтитры на английском языке. Я совершенно не разбираюсь в этом и не понимаю, поэтому нужен человек, который сделает все сам. В заявке сразу пишите, сколько будет примерно стоить.

5 лет назад
89013509590
21 год
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв(-1)

Выбранный исполнитель

ChieftainUA
Илья 
23 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$1
1 день
Замечательный исполнитель! Всегда на связи, что очень хорошо. Выполнил работу очень быстро и качественно. Буду ещё обращаться нему. Рекомендую!!!
Поначалу шло всё хорошо: детальнее объяснила задание, быстро отвечала на сообщения, после выполнения задания оставила позитивный отзыв. Сказала, что переведёт деньги чуть позже из-за каких-то проблем, я согласился подождать, но в итоге, спустя 2 недели, деньги так не перевела и на сообщения не отвечает. Выводы делайте сами !

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