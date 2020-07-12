Анимационные видеоролики

Здравствуйте!Всего нужно будет сделать порядка 100 видео. Первоначально будет заключаться контракт на 50 видео, в дальнейшем на остальные.Содержание видеоролика.Содержание и смысл видеоролика представляет из себя разъяснение законодательства. Вам дается закон, с которым нужно ознакомиться и по которому нужно создать видео.Будет даваться то, что заказчик хочет подчеркнуть в сюжете, в остальном предоставляется свобода. Фон видео, вид персонажей, озвучка.Внешний вид персонажей будет показан в примере. Фон скорее всего должен будет делаться в зависимости от закона, которому посвящено видео. Текст для закадрового голоса будет предоставляться. Если вам интересно, скину видео-образец в каком-нибудь мессенджере, так как данный сайт не поддерживает нужное разрешение.