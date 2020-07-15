для продажи необходимо снять коттедж под киевом с неба и смонтировать видео с инфографикой
Создать анимационный ролик
Ищу сотрудников в креативную команду, на удалёнку!
Необходимо создание анимационных роликов подобного типа: https://yadi.sk/d/ywJlzmK1Eqph_A
На данный момент исполнителю готов платить:
2.500руб/950грн - 15 секунд
4.000Руб/1.550грн - 30 секунд
8.000Руб/ 3.000грн - 60 секунд
Я предоставляю уже готовую озвучку.
Нужны творческие и ответственные люди в компанию!
Заявки фрилансеров
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