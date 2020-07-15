Создать анимационный ролик

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Закрыт8 заявок457 просмотров

Ищу сотрудников в креативную команду, на удалёнку!

Необходимо создание анимационных роликов подобного типа: https://yadi.sk/d/ywJlzmK1Eqph_A

На данный момент исполнителю готов платить:

2.500руб/950грн - 15 секунд

4.000Руб/1.550грн - 30 секунд

8.000Руб/ 3.000грн - 60 секунд

Я предоставляю уже готовую озвучку.

Нужны творческие и ответственные люди в компанию!

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