Сделать анимационный видео ролик

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт7 заявок481 просмотр

Подобный пример, только у меня будет ролик короче. Тематика - мобильные приложения для интернет магазинов.

 https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=SL5DuSqFhN8&feature=emb_logo

Жду от вас предложение по стоимости и примеры работ.

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